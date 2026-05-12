Денис Сєдашов

Міжнародна федерація World Boxing повністю скасувала обмеження щодо білорусі. Раніше білоруські боксери були допущені у нейтральному статусі, проте тепер їм офіційно дозволено виступати на міжнародних турнірах під власним прапором та з національною символікою.

Водночас для спортсменів із рф статус залишається незмінним. Російські боксери й надалі виступатимуть виключно як нейтральні атлети, оскільки на них рекомендації МОК щодо зняття санкцій не поширюються.

Following the recent recommendation by the Executive Board of the International Olympic Committee (IOC), World Boxing has decided that its AIN policy will no longer be applied to Belarus.



білорусь повертається. МОК рекомендував відновити права країни у міжнародному спорті.