World Boxing зняла всі обмеження з білорусі
Російські спортсмени натомість зберігають статус «нейтральних» через чинні обмеження МОК
близько 2 годин тому
Міжнародна федерація World Boxing повністю скасувала обмеження щодо білорусі. Раніше білоруські боксери були допущені у нейтральному статусі, проте тепер їм офіційно дозволено виступати на міжнародних турнірах під власним прапором та з національною символікою.
Водночас для спортсменів із рф статус залишається незмінним. Російські боксери й надалі виступатимуть виключно як нейтральні атлети, оскільки на них рекомендації МОК щодо зняття санкцій не поширюються.
