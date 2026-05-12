Українець Бистров став віцечемпіоном Європи-2026 з тхеквондо
Володимир у фінальній сутичці поступився представнику Туреччини
близько 1 години тому
Український тхеквондист Володимир Бистров став срібним призером чемпіонату Європи-2026, що стартував у німецькому Мюнхені. Ця нагорода відкрила лік медалям української збірної на цьогорічній континентальній першості.
Виступаючи у ваговій категорії до 68 кг, Володимир у вирішальній сутичці поступився представнику Туреччини, зупинившись за крок від золота.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи у 2024 році Володимир виборов бронзову нагороду.
Російським тхеквондистам дозволили виступати на міжнародних турнірах під національним прапором.
