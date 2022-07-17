Українець, в якого «вкрали» золото Всесвітніх ігор, виконав обіцянку – завоював його в іншій дисципліні
Україна завоювала три золота і підійнялася в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
За день до завершення змагань
10:38
Збірна України з п’ятого підійнялася на третє місце медального заліку Всесвітніх ігор-2022.
В передостанній день змагань наші спортсмени завоювали п’ять медалей, серед яких три золота.
Золото:
Данило Фільченко – воднолижний спорт
Богдан Пограничной та Данило Стецюк – спортивна акробатика
Богдан Мочульський – джиу-джитсу
Срібло:
Бронза:
Вікторія Куницька, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська – спортивна акробатика
Відповідно, Україна завоювала на цих Іграх вже 39 медалей: 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.
Тож наша збірна йде третьою в медальному заліку і за кількістю золота, і за кількістю нагород загалом.
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