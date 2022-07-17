Україна завоювала три золота і підійнялася в топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор

За день до завершення змагань

Збірна України з п’ятого підійнялася на третє місце медального заліку Всесвітніх ігор-2022.

В передостанній день змагань наші спортсмени завоювали п’ять медалей, серед яких три золота.

Золото:

Данило Фільченко – воднолижний спорт

Богдан Пограничной та Данило Стецюк – спортивна акробатика

Богдан Мочульський – джиу-джитсу

Срібло:

Богдана Голуб – джиу-джитсу

Бронза:

Вікторія Куницька, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська – спортивна акробатика

Відповідно, Україна завоювала на цих Іграх вже 39 медалей: 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.

Тож наша збірна йде третьою в медальному заліку і за кількістю золота, і за кількістю нагород загалом.