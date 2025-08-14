Україна закріпилася у топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор
У скарбничці команди вже 33 нагороди
близько 1 години тому
Фото: СКУ
У китайському Ченду завершився сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025.
14 серпня українці вибороли 6 медалей – 3 золота та 3 бронзи. У медальному заліку «синьо-жовті» продовжують посідати третю позицію.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Китай – 25 + 7 + 6
2. Німеччина – 15 + 14 + 13
3. Україна – 14 + 9 + 10
4. Італія – 11 + 17 + 17
5. Угорщина – 10 + 6 + 5
