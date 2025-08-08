Золото і два срібла: вдалий початок України на Всесвітніх іграх-2025
Синьо-жовті увійшли до топ-6 команд медального заліку
близько 1 години тому
Фото: The World Games
Другий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 у Ченду приніс українській збірній перші нагороди турніру — одне золото та два срібла.
Чемпіонами у змішаних парах зі спортивної акробатики стали Іван Лабунець та Євфросинія Кривицька. Срібні медалі вибороли каратистка Анжеліка Терлюга та дует спортивних акробаток Ангеліна Чернявська і Рузанна Вечерук.
Після завершення другого дня змагань збірна України посідає шосте місце у медальному заліку.
Поділитись