Україна завоювала перше золото у паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025
Новописьменний став чемпіоном у важкій вазі
близько 2 годин тому
Фото: Мінмолодьспорт
15 серпня Анатолій Новописьменний завоював золото Всесвітніх ігор-2025 у класичному паверліфтінгу.
Українець у важкій вазі набрав найбільшу суму у триборстві (937.5 кг) – у присіданні 362.5 кг, у жимі лежачи 230 кг та 345 кг у становій тязі. Загальний результат Новописьменного склав 119.41 бала.
Нагадаємо, що Україна посідає третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор.