Україна здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки
У Курашвілі дві нагороди найвищої проби
Анастасія Курашвілі / Фото - Yahoo
Збірна України завоювала дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної аеробіки в Орадеї (Румунія).
Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда виграли у турнірі змішаних пар. Срібними призерами стали спортсмени з Греції, бронзовими – представники Болгарії.
В особистих змаганнях серед жінок Курашвілі також здобула золоту медаль. Гречанка Васілея Файдра Діаманті має в активі срібло, а Борислава Іванова з Болгарії – бронзу.
Нагадаємо, у 2025 році Курашвілі принесла Україні перше золото в історії чемпіонатів Європи зі спортивної аеробіки.
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