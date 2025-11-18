Володимир Кириченко

Українка Анастасія Курашвілі в ексклюзивному коментарі для Tribuna.com поділилася емоціями після перемоги на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної аеробіки.

Чи очікували ви на такий успіх в індивідуальному виступі та як загалом прокоментуєте свій результат?

«У мене справді була така мета, я йшла до неї. Але чесно скажу: я не можу сказати, що повністю вірила, що зможу це здійснити».

Попри це я надзвичайно задоволена нашим результатом. Ми вдало виконали свою роботу, показали все і здобули дві заслужені медалі.

Тепер трохи відпочинку, і з новими силами вириваємося в новий сезон».

Як проходила підготовка до турніру враховуючи війну, непросту ситуацію з обстрілами, відключеннями світла? Яка наразі обстановка у вашому рідному місті?

«Підготовка була дуже важкою й емоційно виснажливою. Спочатку ми тренувалися вдома, у Сумах. За 10 днів до чемпіонату поїхали до Києва.

Але навіть там усе проходило нелегко: постійні проблеми зі світлом, холодний зал без опалення, тренування в кількох кофтах, щоб просто зігрітися і мати змогу нормально працювати.

Це було дуже непросто морально – коли ти готуєшся до такого важливого старту, а навколо постійно щось вибиває, це наші реалії на жаль.

У Сумах ситуація зараз залишається складною, майже щодня щось відбувається. Але попри все це, ми продовжуємо працювати понад можливості та показувати результат.

І за це я неймовірно вдячна нашим тренерам – за підтримку, віру й силу, яку вони нам передають».

Не могли не помітити ваше татуювання з будиночком. Чи не могли б ви більш детально розповісти про його значення?

«Це татуювання дуже особисте й пов’язане з моєю родиною. Будиночок я намалювала сама, а маленькі зірочки над ним намалював кожен член моєї сім’ї.

Для мене це символ того, що світло завжди приведе додому — про любов, тепло і про те, що моя родина завжди поруч, навіть на відстані».

У 2022 році Анастасія завоювала золото на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Курашвілі здобула золото на чемпіонаті Європи 2025, який завершився у місті Гянджа (Азербайджан). Українка стала першою в історії країни переможницею турніру.