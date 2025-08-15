Українці вперше в історії здобули медаль у спортивній аеробіці на Всесвітніх іграх
Бронзовими призерами стали Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда
близько 2 годин тому
Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда принесли Україні першу в історії нагороду Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці.
У змішаних командних змаганнях наш дует здобув бронзу, набравши 18,900 бала.
Після цього успіху в активі збірної України вже 35 медалей на Всесвітніх іграх-2025: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.
Україна закріпилася у топ-3 медального заліку Всесвітніх ігор.
