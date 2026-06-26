Збірна України з муай-тай виграла 19 медалей на чемпіонаті світу
У скарбничці нашої команди 6 золотих нагород
близько 4 годин томуПідписатися в
Збірна України / Фото - Facebook
Збірна України з муай-тай завоювала 19 медалей на чемпіонаті світу в Малайзії.
Наша команда виграла 6 золотих, 7 срібних та 6 бронзових нагород.
Чемпіонами турніру стали Дмитро Шелесько, Нікіта Куц, Вадим Павлов, Богдан Хіхло, Святослав Новак, Олексій Банар.
Срібло здобули Поліна Скуріхіна, Амір Акчурін, Богдан Студнєв, Ростислав Герасименко, Ірина Ладіненко, Ірина Ладіненко, Еліна Перстньова.
Бронзовими призерами стали: Софія Шаройко, Валерій Денисов, Єгор Скуріхін, Еліна Перстньова, Артур Зінченко, Валерій Денисов.
Українці посіли друге загальнокомандне місце.
Нагадаємо, IFMA допустила росіян і білорусів до турнірів з національною символікою.
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