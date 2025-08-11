Чоловіча естафета принесла Україні срібло, жіноча — бронзу на Всесвітніх іграх-2025
Синьо-жовті посіли третє місце у загальному заліку
Чоловіча команда України в естафеті 4х100 метрів у підводному плаванні посіла друге місце на Всесвітніх іграх у Ченду.
Українці фінішували третіми, але завдяки дискваліфікації збірної Колумбії завоювали срібло. Переможцями стали спортсмени з Німеччини.
Жіноча збірна України також піднялася на п’єдестал, здобувши бронзові нагороди в естафеті 4х50 метрів.
Національна команда України з підводного спорту загалом здобула 11 медалей на Іграх у Ченду: 2 золоті, 4 срібні, 5 бронзових.
У медальному заліку цього виду спорту Україна посіла почесне третє місце, поступившись лише Угорщині та Німеччині.
