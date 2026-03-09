Олександр Сукманський

6 березня відбулась перша у 2026 році зустріч Sport&Business Club, присвячена ефективній рекламі спортивних подій. Гостею заходу стала Олеся Ніколенко, генеральний секретар Української падел федерації та Федерації бадмінтону України. У спілкуванні з СЕО Sport&Business Club Олексієм Брагою вона розповіла про поточний стан справ в паделі в Україні:

– На сьогоднішній в день в Україні є близько 200 кортів для гри в падел по всій країні. З них майже 100 – це Київ, активно розвиваються також Львів, Одеса, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький. З них за останні два роки з’явилось понад 150, і це під час війни. Тобто, вид спорту дійсно активно розвивається попри все.

З цієї динаміки, а ми в Українській падел федерації бачимо, де будуються об’єкти, я вбачаю що до кінця року по країні буде 300+ кортів.

Наразі в Україні близько 10 тис людей постійно грає в падел, ще приблизно така ж кількість українців грає в падел за кордоном. Середній вік гравця трохи більше 25 років, це сучасні молоді люди, які також приводять грати своїх друзів та однодумців. Тож, потенціал для масштабування тут безперечно є.

Особливо враховуючи, що вартість будівництва корту є не дуже високою: якісний корт, з фундаментом, всім обладнанням, світлом, коштуватиме від $45 тис. Для бізнесу, має бути від трьох кортів, це вже повноцінний клуб. Така кількість кортів окупається в середньому від двох років, але треба враховувати локацію, якість тренерського складу та менеджменту.