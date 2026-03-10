Олександр Сукманський

З 14 березня на кортах столичних клубів RSP NYVKY та RSP KYOTO знову тренуватиме чинний головний тренер національної збірної України з паделу іспанець Августо Експозіто.

Професійний тренер з понад 20-річним досвідом, який спеціалізується на підготовці гравців високого рівня та працює з міжнародними командами, проводитиме інтенсивні заняття в Україні.

Августо займатиметься з гравцями різного рівня підготовки та поділиться професійними секретами техніки та тактики гри. Це унікальна можливість для українських гравців отримати цінні поради, новий досвід і суттєво підняти свій рівень під керівництвом кваліфікованого фахівця, який приїхав працювати в Україну навіть у складний воєнний час.

Залучення тренерів такого рівня, як Августо Експозіто, є частиною стратегії київських клубів щодо підвищення якості гри в українській падел-спільноті.

Пряма взаємодія з коучем збірної дозволить гравцям отримати фідбек міжнародного стандарту, не виїжджаючи за кордон. Це особливо актуально для тих, хто планує брати участь у весняних турнірах та прагне швидко відкоригувати свої технічні помилки під наглядом експерта.

Для українського паделу присутність фахівців зі світовим іменем на регулярній основі стає важливим фактором стабільного зростання.

Запис на тренування здійснюється через адміністрацію клубів або офіційні сторінки в соціальних мережах. З огляду на статус тренера та обмежену кількість ігрових годин, очікується, що вільні слоти будуть заброньовані найближчим часом.

Встигніть записатися на тренування – кількість місць обмежена! Наразі вільні слоти доступні на період з 14 по 20 березня, а також на 24 березня. Формат занять передбачає як індивідуальну роботу, так і групові сесії до чотирьох осіб. Вартість тренування варіюється від 5 000 гривень за персональний інтенсив до 8 600 гривень за командне заняття, що робить цей досвід доступним як для професійних атлетів, так і для невеликих аматорських груп.