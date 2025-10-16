Володимир Кириченко

World Aquatics оголосила імена претендентів на звання найкращого спортсмена за підсумками 2025 року у чоловічих стрибках у воду.

На цю нагороду претендує 19-річний українець Олексій Середа, який цього року здобув срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, в його активі 3 золоті медалі на чемпіонаті Європи, а також срібло та бронза у Суперфіналі Кубка світу.

Конкурентами Середи стануть Кассіель Руссо з Австралії, Осмар Ольвера з Мексики, Хуан Чао та Зонгуан Ванг з Китаю.

Переможців визначають на основі поєднання публічного голосування та рішення Номінаційного комітету.

В інстаграмі World Aquatics можна підтримати українського атлета, поставивши вподобайку на відповідну сторіз.

Нагадаємо, Середа виграв єдину медаль України на чемпіонаті світу-2025.