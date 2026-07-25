Збірна України оголосила склад на чемпіонат Європи-2026 зі стрибків у воду
Змагання пройдуть з 31 липня по 6 серпня
близько 3 годин томуПідписатися в
Національна збірна України зі стрибків у воду визначилася із заявкою на Євро-2026 з водних видів спорту, яке прийматиме Париж.
У межах континентальної першості спортсмени розіграють 13 комплектів нагород.
Склад збірної України:
Чоловіки:
Трамплін 1 м (одиночний розряд): Данило Коновалов, Станіслав Оліферчик
Трамплін 3 м (одиночний розряд): Максим Мірза, Кірілл Болюх
Вишка 10 м (одиночний розряд): Олексій Середа, Марк Гриценко
Трамплін 3 м (синхронні стрибки): Кірілл Болюх / Станіслав Оліферчик
Вишка 10 м (синхронні стрибки): Олексій Середа / Марк Гриценко
Жінки:
Трамплін 1 м (одиночний розряд): Єлизавета Дядюк, Діана Карнафель
Трамплін 3 м (одиночний розряд): Ксенія Бочек, Діана Карнафель
Вишка 10 м (одиночний розряд): Софія Виставкіна
Трамплін 3 м (синхронні стрибки): Ксенія Бочек / Діана Карнафель
Вишка 10 м (синхронні стрибки): Ксенія Байло / Софія Виставкіна
Мікст:
Командний турнір (трамплін 3 м та вишка 10 м): Ксенія Байло, Ксенія Бочек, Олексій Середа, Кірілл Болюх
Трамплін 3 м (синхронні стрибки): Діана Карнафель / Кирило Азаров
Вишка 10 м (синхронні стрибки): Ксенія Байло / Олексій Середа
Змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті Європи в Парижі проходитимуть з 31 липня по 6 серпня.
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