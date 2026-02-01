Аванесов і Барсуков — срібні призери турніру у Великій Британії
Українці набрали 340,35 бала
18 хвилин тому
Фото: Ukrainian Diving Federation
Українські стрибуни у воду Данило Аванесов та Марко Барсуков стали срібними призерами міжнародного турніру у Шеффілді (Велика Британія).
У змаганнях із синхронних стрибків з вишки український дует набрав 340,35 бала.
Нагадаємо, напередодні ще одну нагороду для України здобули Ксенія Бочек та Діана Карнафель — вони вибороли бронзу у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.