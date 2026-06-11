FIDE на три роки призупинила членство федерації шахів росії
Організація проігнорувала дедлайн CAS від 9 червня
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародна федерація шахів (FIDE) призупинила членство федерації шахів росії (фшр) на три роки — до червня 2029 року. Причиною санкцій стала діяльність російської організації на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляє пресслужба організації.
Підставою для покарання стало невиконання вимог Спортивного арбітражного суду (CAS). Раніше CAS зобов'язав фшр припинити діяльність на окупованих українських територіях, надавши на виконання рішення 90 днів. Встановлений термін сплив 9 червня, проте російська сторона вимогу проігнорувала.
Санкції спрямовані виключно проти юридичної особи фшр. На право російських шахістів брати участь у міжнародних змаганнях це рішення не впливає.
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