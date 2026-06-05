Президентка Української федерації гімнастики та головна тренерка збірної України з художньої гімнастики Ірина Дерюгіна в інтерв'ю для Tribuna.com розповіла про повернення росіян під національною символікою на міжнародні турніри.

«Росіян приїхало дуже багато. Є навіть такий цікавий момент, що організатори продавали квитки, та нашим батькам, які з України приїхали спеціально на чемпіонат, написали листа з проханням поміняти місця. А потім виявилося, що ці місця віддали росіянам.

Знаєте, жахлива ситуація, що останнім часом чомусь багато хто почав їм раптом співчувати. Не нам, яких бомблять щодня, а їм та ще й їх шкодують. Які вони бідні та нещасні, що їх не пускали виступати, що не можна було прапор та гімн на змаганнях використовувати.

Це просто немислимо, що Росія бомбить Україну, а ми маємо слухати їхній гімн та дивитись на їхній прапор.

Нам було дуже тяжко на цих змаганнях. Я бачу, як Тая [Онофрійчук] все це перенесла – її два дні взагалі не було. Слава Богу, що нам вдалося її стабілізувати у третій день (на фінал багатоборства, де українка виграла бронзу - прим.). Адже вона ніколи не була в такій атмосфері – для неї це новина. А ми це все вже проходили з Безсоновою та Різатдіновою.

Але ми йтимемо далі і боротимемося, скільки вистачить у нас сил».