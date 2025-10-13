«Школа Дерюгіних» стала чемпіоном світу на Aeon Cup у Токіо
Золото завоювали: Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка, Любов Горащенко
близько 3 годин тому
Фото: Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation
Український клуб «Школа Дерюгіних» тріумфував на клубному чемпіонаті світу Aeon Cup 2025, який відбувся в Токіо.
Команда у складі Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Любові Горащенко здобула золоту медаль у командному заліку, набравши 326,150 бала.
Індивідуально відзначилася Таїсія Онофрійчук, яка стала чемпіонкою особистого багатоборства серед сеніорок.
Каріка виграла золото у вправах з булавами на Гран-прі в Брно.