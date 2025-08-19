Володимир Кириченко

Президентка Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна в інтерв'ю порталу «Чемпіон» поділилась думками про роботу з Таїсією Онофрійчук, а також розповіла про її виступ на чемпіонаті Європи-2025.

Розкажіть трішки про Онофрійчук. Вона дуже яскраво засяяла, виграла майже все. Як їй це вдалося?

«Ви знаєте, ця дитина володіє просто феноменальною працьовитістю. Багато талановитих дітей, але не всі так працюють і так люблять виступати. Потрібно хотіти виступати, любити це та дуже сильно старатися. І в неї це є. Вона дуже любить виступати, дуже любить публіку.

Вона дуже смілива дівчинка. Ми чекали 28 років такого результату, щоб бути першими на чемпіонаті Європи. Цього року вона стала чемпіонкою. За великим рахунком вона і на Олімпійських іграх підкорила всіх, але тоді не вистачило трішки досвіду (Таїсія посіла 9-те місце у фіналі – прим.). Після Олімпіади в неї його стало більше, Таїсія вже вміє розподілити сили, вміє добитися результату.

Я безумно рада, що в нас в Україні з’явилася ця дівчинка. Дитину з перших днів війни вивезли з Києва. Ми два місяці працювали над тим, щоб дідусь вмовив свого сина та невістку повернутись. Її повернули, і з цього моменту почала проявлятися Тая Онофрійчук, її характер. Я навіть не можу словами описати, яка вона. Ми лише працюємо над тим, щоб покращити її здібності».

У червні цього року на ЧЄ-2025 Онофрійчук завоювала золото в особистому багатоборстві. Наступним стартом Онофрійчук буде чемпіонат світу, який пройде з 20 до 24 серпня в Ріо.

Нагадаємо, Україна оголосила склад на ЧС-2025 з художньої гімнастики.