Міжнародна федерація гімнастики допустила ще 3 російських атлеток до турнірів
FIG продовжує надавати квоти країні-терористці
близько 1 години тому
росія / Фото - Facebook
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала ще 3 російським спортсменам нейтральний статус. Про це повідомляє прес-служба FIG.
Під нейтральним флагом будуть виступати представниці художньої гімнастики Софія Ільтерякова, Ніколь Римарачин Діас та Вікторія Беспалова.
Раніше FIG надала 32 представникам гімнастики нейтральний статус – серед них учасниця заходу на честь російських військових.
Загалом нейтральний статус отримали 106 представниць художньої гімнастики.
Нагадаємо, Україна погрожує бойкотом змагань з гімнастики через допуск росіянок.
Поділитись
Матеріали по темі
FIG надала 32 росіянам нейтральний статус – серед них прихильниці війни в Україні
близько 1 місяця тому