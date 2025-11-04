Погранична виграла міжнародний турнір у Франції
Христина принесла Україні золото престижного турніру StellArt Strass Cup
близько 2 годин тому
Фото: Alexander Kostowetzky (Motusmedia)
Українська гімнастка Христина Погранична тріумфувала на міжнародному турнірі FIG StellArt Strass Cup, який відбувся у Франції.
Погранична стала найкращою в багатоборстві, набравши 107,100 бала, а також здобула золото у вправі з обручем (29,350).
Срібло у багатоборстві вибороли італійка Єлизавета Гаврилів (106,250), а бронзу — француженка Марго Тран (106,050).
Крім того, Христина посіла друге місце з булавами (28,000), третє — зі стрічкою (24,600) і четверте — з м’ячем (25,150).
