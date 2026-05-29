Денис Сєдашов

Українські гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходить у болгарській Варні.

Обидві українки зуміли піднятися на п'єдестал пошани європейської першості. Країнська виборола срібну нагороду за підсумками вправ зі стрічкою, набравши 25,700 балів та випередивши німкеню Меліссу Діете, тоді як золото дісталося росіянці яні заїкіній (26,000 балів). Чубарова стала бронзовою призеркою у фіналі вправ із м'ячем із результатом 25,700 балів, де перемогу здобула білоруська спортсменка кіра бабкевич.

У момент, коли на арені почали лунати гімни росії та білорусі, українські спортсменки демонстративно закрили обличчя руками і вдягли навушники, повністю ігноруючи вшанування представниць країн-агресорок.

