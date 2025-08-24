Онофрійчук завоювала першу у кар’єрі особисту медаль чемпіонату світу-2025
Таїсія стала третьою у вправах зі стрічкою
близько 1 години тому
Фото: Марія Музиченко
Таїсія Онофрійчук завоювала бронзову медаль чемпіонату світу-2025 з художньої гімнастики.
Українка у вправах зі стрічкою здобула дебютну особисту нагороду чемпіонатів світу. За виступ Онофрійчук отримала 29.100 балів.
Чемпіонат світу-2025. Вправи зі стрічкою
1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) – 30.250 балів
2. Стіліана Ніколова (Болгарія) – 29.800
3. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29.100
Нагадаємо, що Таїсія напередодні завоювала бронзу ЧС-2025 у командній першості.