Олег Гончар

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в фінському Тампере збірна України здобула бронзову медаль у командній першості, яка стала першою для команди за останні 10 років, повідомило «Суспільне».

У кваліфікації індивідуальних вправ Таїсія Онофрійчук і Поліна Каріка набрали 227.35 бала, поступившись Німеччині (234.7) та Болгарії (227.9). У групових вправах українки отримали 23.550 бала за виступ із п’ятьма стрічками та 27.650 бала за мікст із трьома м’ячами та двома обручами, що дозволило вийти у фінал окремих вправ у міксті.

У командному заліку Україна з результатом 278.550 бала посіла третє місце, поступившись Німеччині (286.500) та Болгарії (281.550).

Це перша медаль України в командній першості після зміни формату змагань у 2021 році, коли переможців визначають за сумою балів у кваліфікації індивідуальних і групових вправ.

Нагадаємо, Онофрійчук залишилася без медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2025.