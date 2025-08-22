Володимир Кириченко

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) триває чемпіонат світу з художньої гімнастики.

Спортсменки пройшли кваліфікацію у вправах з булавами та стрічкою.

Українка Таїсія Онофрійчук зуміла відібратися в обидва фінали – в булавах вона посіла 2-ге місце з результатом 30,350 бала (1,550 до лідера), в стрічці – теж друге місце з 29,200 бала (0,700 до лідера).

Поліна Каріка не зуміла кваліфікуватися в ці фінали, посівши 12-те місце у вправах з булавами (28,200 бала) та 25-те у вправах зі стрічкою (25,750 бала). У фінал виходять топ-8 спортсменок.

Раніше Онофрійчук кваліфікувалась у фінал з обручем, а Каріка вийшла до фіналу у вправах з м’ячем. Таким чином, Таїсія відібралася в три фінали окремих вправ з чотирьох можливих, Поліна – в один.

Нагадаємо, вперше з 2021 року у фіналі баготоборства на ЧС Україну представлять дві гімнастки.