Володимир Кириченко

Наставниця збірної Румунії з художньої гімнастики Марія Гірба була довічно відсторонена від роботи після підтверджених фактів фізичної та психологічної агресії. Про це повідомляє Golazo.ro.

Це рішення стало підсумком офіційного розслідування та публікації відеоматеріалів, ініційованих Асоціацією захисту прав спортсменів (ARADS).

На початку 2025 року було опубліковано відеозапис, що містить свідчення колишніх гімнасток, які докладно описували випадки агресії – як фізичної, так і словесної.

Йдеться про не менше 6 гімнасток, серед яких Денисиса Майлат, Ана Луїза Філіоріану, Олександра Думан, Крістіна Дрэган, Олександра Піскупеску та Ралука Зету.

Один з інцидентів стався у травні минулого року, коли 16-річна гімнастка Крістіна Халеп зіткнулася з фізичним покаранням з боку Гірби – на опублікованому гімнасткою відео вона отримала ляпас і її тягнули за волосся.

Нагадаємо, збірна України завоювала перше за 23 роки золото чемпіонатів світу з художньої гімнастики у групових вправах.