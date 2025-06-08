Збірна України медаллю завершила виступ на чемпіонаті Європи
Українки здобули срібло у фіналі ЧЄ-2025 у Талліні
близько 2 годин тому
Фото: EC
Збірна України завоювала медаль у заключному фіналі чемпіонату Європи-2025 в естонському Талліні.
Українки у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Олександри Ющак, Кіри Ширикіної та Валерії Перемети стали другими у вправах з трьома м’ячами та двома обручами. За свій виступ представниці України отримали оцінку 26.250 балів.
Чемпіонат Європи-2025. Фінал з трьома м'ячами та двома обручами
1. Іспанія – 27.700 балів
2. Україна – 26.250
3. Німеччина – 25.350
Відзначимо, що Таїсія Онофрійчук на ЧЄ завоювала 5 медалей.