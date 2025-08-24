Збірна України завоювала перше за 23 роки золото чемпіонатів світу з художньої гімнастики у групових вправах
Українки тріумфували на змаганнях у Бразилії
близько 1 години тому
Збірна України здобула золоті медалі на чемпіонаті світу-2025 з художньої гімнастики у бразильському Ріо-де-Жанейро.
Українки у складі Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної, Олександри Ющак та Валерії Перемет тріумфували у вправах з трьома м’ячами та двома обручами. У заключному виступі на змаганнях представниці України заробили 28.650 балів, покращивши результат кваліфікації на один пункт. До цього представниці України завоювали золото у цій дисципліні ще у 2002 році.
Чемпіонат світу-2025. Групові вправи з трьома м'ячами та двома обручами
1. Україна – 28.650 балів
2. Бразилія – 28.550
3. Китай – 28.350
Відзначимо, що ЧС-2025 Україна завершила з трьома нагородами – крім золота скарбничку поповнили бронза у командній першості та бронза Таїсії Онофрійчук у вправах зі стрічкою.