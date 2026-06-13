Денис Сєдашов

Українець Ігор Хмара виграв золоту медаль на етапі Кубка світу з академічного веслування в Болгарії. 36-річний веслувальник фінішував першим у заїзді на човнах легкої ваги з результатом 6:57.16 хвилин.

Срібний призер Фірдавс Ахунов з Узбекистану поступився українцю на 9.71 секунди. Бронза у Йонаса Діаса з Венесуели.

Академічне веслування. Кубок світу. Пловдив (Болгарія)

1. Ігор Хмара (Україна) – 6:57.16

2. Фірдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87

3. Йонас Діас (Венесуела) – 7:10.47

Етап Кубка світу в Пловдиві триває з 12 по 14 червня.