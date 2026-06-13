Хмара здобув золото на етапі Кубка світу з академічного веслування в Пловдиві
Веслувальник посів перше місце в легкій одиночці
близько 2 годин томуПідписатися в
Українець Ігор Хмара виграв золоту медаль на етапі Кубка світу з академічного веслування в Болгарії. 36-річний веслувальник фінішував першим у заїзді на човнах легкої ваги з результатом 6:57.16 хвилин.
Срібний призер Фірдавс Ахунов з Узбекистану поступився українцю на 9.71 секунди. Бронза у Йонаса Діаса з Венесуели.
Академічне веслування. Кубок світу. Пловдив (Болгарія)
1. Ігор Хмара (Україна) – 6:57.16
2. Фірдавс Ахунов (Узбекистан) – 7:06.87
3. Йонас Діас (Венесуела) – 7:10.47
Етап Кубка світу в Пловдиві триває з 12 по 14 червня.