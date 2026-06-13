Лузан здобула золото чемпіонату Європи-2026 на дистанції 200 метрів
Ця перемога стала для української спортсменки п'ятим титулом на континентальних змаганнях у кар'єрі
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська веслувальниця Людмила Лузан завоювала золоту медаль на чемпіонаті Європи-2026 з веслування на байдарках і каное, який триває в португальському Монтемор-у-Веллю. Українка стала найкращою в заїзді каное-одиночок на дистанції 200 метрів.
Лузан подолала дистанцію за 43.710 секунди, випередивши найближчу переслідувачку Олімпію Делла Джустіну з Італії. Замкнула трійку призерок польська веслувальниця Дорота Боровська.
Відзначимо, що українка успішно захистила звання чинної чемпіонки Європи в цій дисципліні.
Для Людмили Лузан цей титул став п'ятим золотом у кар'єрі на континентальних першостях.