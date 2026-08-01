Сергій Разумовський

Українська збірна здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Срібні медалі вибороли Анна Айсанова та Ярослав Коюда, які виступали у паравеслуванні в дисципліні змішаних двійок.

Український екіпаж показав другий результат, а від перемоги його відділили лише чотири десяті секунди. «Золото» дісталося представникам Німеччини.

Для Айсанової та Коюди ця медаль стала повторенням торішнього досягнення. На чемпіонаті Європи 2025 року українці також фінішували другими, поступившись у вирішальному заїзді німецькому екіпажу.

Зі складом збірної України на чемпіонат Євро-2026 можна ознайомитися тут.