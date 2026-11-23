23 листопада відбулася позачергова конференція Національної федерації самбо України. Під час засідання учасники розглянули два основні питання, що стосувалися подальшої роботи організації: обрання почесного президента та затвердження нового складу наглядової ради НФСУ.

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

За підсумками конференції почесним президентом Національної федерації самбо України одноголосно обрали Валерія Залужного. Він має звання Героя України, є Надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, генералом Збройних сил України, а також обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ у 2021–2024 роках.

Валерій Залужний також очолив оновлену наглядову раду федерації. До її складу увійшли:

Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант Збройних сил України;

Володимир Коваль – директор благодійного фонду Варта Країни, генерал-майор ЗСУ;

Олександр Саєнко – віцепрезидент Асоціації платників податків України, державний і політичний діяч, заслужений юрист України, міністр Кабінету міністрів у 2016–2019 роках;

Тарас Рокошевський – підприємець і громадський діяч, засновник компанії Roboneers, ТІМА груп, а також громадської організації Stay Safe UA;

Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.

Зазначимо, що президентом Національної федерації самбо України залишається Вадим Рогач. Нагадаємо, раніше у Кривому Розі вбили президента міської федерації самбо.