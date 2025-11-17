Коростильов завоював перше золото для України на ЧС-2025 з кульової стрільби
Павло знову опинився на п'єдесталі турніру в Каїрі
близько 2 годин тому
Український спортсмен Павло Коростильов виграв золото чемпіонату світу з кульової стрільби.
Він здобув перемогу в стрільбі з центробійного пістолета на 25 м. Представник Індії Гурпріт Сінгх – другий, бронзу здобув француз Ян П’єр Луї Фрідрічі.
Павло виграв третю нагороду цьогорічного планетарного форуму та 12-ту медаль на чемпіонатах світу загалом.
Чемпіонат світу з кульової стрільби. Каїр, Єгипет. Стрільба з центробійного пістолета на 25 м
1. Павло Коростильов (Україна) – 584 – 29x
2. Гурпріт Сінгх (Індія) – 584 – 18x
3. Ян П’єр Луї Фрідрічі (Франція) – 583 – 18x
ЧС проходить у єгипетському Каїрі з 6 по 18 листопада.
Раніше Павло став третім у стрільбі зі стандартного пістолета на дистанції 25 м.