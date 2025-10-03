Сергій Стаднюк

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна України здолала однолітків із Парагваю.

Перший тайм пройшов за обережної гри з боку обох команд. Справа в тім, що нічия у цій грі виводила б обидвох суперників до плей-оф. Тому більше, ніж перемогти, колективи, очевидно, бажали не програти. Активним був Крістіан Шевченко, демонструючи свою швидкість і вміння в чисто англійський футбол. Намагався шукати подачами Пищура й сам грав головою. Втім стартова 45-хвилинка пройшла без голів.

А вже за тридцять секунд після перерви Україна все ж відкрила рахунок. Деркач, щойно вийшовши на заміну, ідеально завершив ефектну комбінацію «синьо-жовтих».

Команда Дмитра Михайленка володіла ініціативою, а суперник сподівався на контратаки, й одна з них стала результативною. Після падіння українця у штрафному суперника латиноамериканці швидко вибігли, і Міньйо потужним ударом з невеликим рикошетом прошив Крапивцова.

До речі, були думки, що тренерський штаб може попросити перевірити епізод на предмет пенальті в інший бік. Однак цю опцію не було використано. До того арбітр уже ухвалив спірне рішення, не призначивши 11-метровий у ворота парагвайців.

Втім «синьо-жовтим» вдалося забити ще. Вдало зіграла заміна Пищура на Пономаренка. Форвард Динамо створив гол сам для себе, пробивши здалеку ідеально в кут.

Збірна України набрала сім очок у групі B й виграла свій квартет. Парагвай і Південна Корея набрали по чотири бали, проте латиноамериканці випередили азійців завдяки більшій кількості забитих м’ячів. Панама (1) залишила турнір.

Чемпіонат світу U-20. Груповий етап, третій тур

Україна – Парагвай 2:1

Голи: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Міньйо, 69

Україна: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шевченко (Караман, 90), Ващенко (Будко, 78), Кревсун (Панченко, 63), Дігтярь (Деркач, 46), Шах, Пищур (Пономаренко, 63)

Парагвай: Інсфран, Майдана, Бальбуена, Квінтана, Касерес (Дуарте, 89), Баруха, Альфонсо (Фернандес Д., 46), Міньйо, Хіменес (Гомес Г., 63), Вільяльба (Агуайо, 63), Кабальєро

Попередження: Панченко – Бальбуена, Касерес