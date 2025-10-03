Збірна України після невдалого чемпіонату світу опустилася у рейтингу
«Синьо-жовті» посідають 17 місце в оновленому рейтинг-листі FIVB
близько 1 години тому
Фото: Volleyball World
FIVB на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг після завершення чемпіонату світу-2025 з волейболу.
Збірна України, яка до ЧС-2025 підходила як 14 команда у рейтинг-листі, втратила 3 позиції. За результатами планетарної першості, де «синьо-жовті» програли Бельгії та майбутньому чемпіону Італії, а також перемогли Алжир, українці втратили 16.01 бала та тепер мають 202.85 залікових пункти.
Підсумки виступу збірної України на чемпіонаті світу-2025.
Нагадаємо, що чемпіони України Епіцентр-Подоляни змінили головного тренера.