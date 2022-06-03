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Збірна України піднялася на п’єдестал на етапі Кубку світу

Українці стали третіми у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м
Стрільба кульова
15:03
Збірна України піднялася на п’єдестал на етапі Кубку світу
Олександр Галкін / Фото: Львівська ОДА

Збірна України з кульової стрільби завоювала бронзу на етапі Кубку світу в Азербайджані.

У стрільбі з малокаліберної гвинтівки в бронзовому фіналі Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш перемогли національну команду Кореї 16:12.

Нагадаємо, що українці зібрали на етапі Кубку світу весь комплект нагород – золото здобув Куліш, срібло – в міксті Олена Костевич та Олег Омельчук, а ще одну бронзуАнастасія Німець.


Олег Шумейко-молодший
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Сергій Куліш Олег Царьков

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