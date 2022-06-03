Куліш здобув перемогу на етапі Кубку світу
Збірна України піднялася на п’єдестал на етапі Кубку світу
Українці стали третіми у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м
15:03
Олександр Галкін / Фото: Львівська ОДА
Збірна України з кульової стрільби завоювала бронзу на етапі Кубку світу в Азербайджані.
У стрільбі з малокаліберної гвинтівки в бронзовому фіналі Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш перемогли національну команду Кореї 16:12.
Нагадаємо, що українці зібрали на етапі Кубку світу весь комплект нагород – золото здобув Куліш, срібло – в міксті Олена Костевич та Олег Омельчук, а ще одну бронзу – Анастасія Німець.
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