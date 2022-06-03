Збірна України піднялася на п’єдестал на етапі Кубку світу

Українці стали третіми у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 м

Олександр Галкін / Фото: Львівська ОДА

Збірна України з кульової стрільби завоювала бронзу на етапі Кубку світу в Азербайджані.



У стрільбі з малокаліберної гвинтівки в бронзовому фіналі Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш перемогли національну команду Кореї 16:12.

Нагадаємо, що українці зібрали на етапі Кубку світу весь комплект нагород – золото здобув Куліш, срібло – в міксті Олена Костевич та Олег Омельчук, а ще одну бронзу – Анастасія Німець.



