Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів, здобувши перемоги одразу у двох вікових категоріях — U20 та U23.

Світова першість проходить у німецькому Альтенберзі. 18-річний українець показав найкращий результат за підсумками двох заїздів.

У першій спробі Лавренюк став лідером із часом 56,31 секунди та випередив найближчого суперника на 0,29 секунди. У другому заїзді українець показав третій результат (57,21), однак за сумою двох спроб зберіг першу позицію і виграв «золото» з перевагою 0,18 секунди.

Для Лавренюка це вже друге «золото» на юніорських чемпіонатах світу. Минулого року він переміг у категорії U20, а в змаганнях серед спортсменів до 23 років посів четверте місце.

