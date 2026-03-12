Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів зі скелетону
Українець здобув перемогу серед спортсменів до 20 та до 23 років
6 хвилин тому
Український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів, здобувши перемоги одразу у двох вікових категоріях — U20 та U23.
Світова першість проходить у німецькому Альтенберзі. 18-річний українець показав найкращий результат за підсумками двох заїздів.
У першій спробі Лавренюк став лідером із часом 56,31 секунди та випередив найближчого суперника на 0,29 секунди. У другому заїзді українець показав третій результат (57,21), однак за сумою двох спроб зберіг першу позицію і виграв «золото» з перевагою 0,18 секунди.
Для Лавренюка це вже друге «золото» на юніорських чемпіонатах світу. Минулого року він переміг у категорії U20, а в змаганнях серед спортсменів до 23 років посів четверте місце.
Клименко здобув бронзу Євро U20 зі скелетону.
Поділитись