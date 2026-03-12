Ліга конференцій, 1/8 фіналу. Шахтар – Лех. Відеотрансляція
Матч відбудеться в Познані
близько 2 годин тому
Шахтар / Фото - Facebook
У четвер, 12 березня, донецький Шахтар зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Поєдинок відбудеться в Познані на Міському стадіоні.
Початок матчу – о 19.45 за Києвом. Пряму трансляцію матчу дивіться на медіасервісі Megogo.
Шахтар за підсумками основного раунду турніру посів шосте місце у таблиці та напряму вийшов до 1/8 фіналу. Лех завершив цей етап на 11-й позиції та пробився до наступного раунду через стикові матчі.
У 1/16 фіналу польський клуб обіграв фінський КуПС із загальним рахунком 3:0 (2:0, 1:0).
Нагадаємо, Шахтар залишився без лідера: Арда Туран підтвердив кадрову втрату перед матчем із Лехом.
Поділитись