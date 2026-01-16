Клименко здобув бронзу Євро U20 зі скелетону
Переможцем став Давіс Валдовскіс
близько 1 години тому
Фото: dimoniasik
Український скелетоніст Владислав Клименко став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юніорів у віковій категорії U20. Континентальна першість відбулася у німецькому Вінтерберзі.
16-річний українець за підсумками двох заїздів показав третій результат, завершивши змагання із загальним часом 1:54,94.
Владислав поступився лише представникам Латвії — Давісу Валдовскісу та Емілсу Індріксонсу, які посіли перше та друге місця відповідно.
Україна здобула одну ліцензію на Олімпіаду-2026 у скелетоні.
