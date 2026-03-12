Володимир Кириченко

Елімінатор за титул чемпіона IBF у надважкому дивізіоні між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та американцем Річардом Торресом (13-0, 11 КО) виключено з карду вечора боксу, що відбудеться 28 березня на MGM Grand Garden Arena в американському Лас-Вегасі.

Причиною стала травма Санчеса, отримана під час тренування. Френк також страждає від запалення правого коліна, на якому раніше переніс операцію.

Новою орієнтовною датою проведення бою розглядається травень.

Карл Моретті з компанії Top Rank, яка представляє інтереси Торреса, повідомив, що Торрес навряд чи залишиться в карді шоу Себастьян Фундора – Кіт Турман, а бій з Санчесом буде перенесено «на найближчий можливий час».

Переможець елімінатора IBF має стати претендентом на титул, який належить Олександру Усику.

Раніше Усик назвав три бої, які проведе до завершення карʼєри: один з них – проти Ф'юрі.