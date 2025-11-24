Пізно ввечері 23 листопада у преміальному більярдному клубі Malahit визначився переможець турніру «НБЛ 2».

На цей раз кубок отримав один з найвідоміших українських більярдистів, а також чемпіон світу 2018 року з динамічної піраміди Дмитро Білозеров. У фіналі з Андрієм Клестовим він переміг у вирішальній партії матчу, якій завершився з рахунком 7-6 по партіях.

До речі у фіналі попереднього турніру НБЛ ці гравці зустрічалися також, але тоді краще зіграв Андрій Клестов, завершивши матч з рахунком 7-5.

Турнірна сітка «НБЛ 2»

Цікавий факт, що Дмитро грав на цьому турнірі новим більярдним києм, який був розроблений та виготовлений під його особистим керівництвом.

Глядачі спостерігали за подією з великою зацікавленістю. Прямі трансляції матчів йшли протягом двох днів, і лише на основному телеканалі XSPORT їх подивилося 60 000 осіб.

Організацію юридичного супроводу процесу трансляції здійснено за участю команди Ipravo.

Організатор НБЛ та автор гри «9+» Олександр Бершеда вже планує наступний турнір «НБЛ 3».

Фото переможця турніру Дмитра Білозерова і організатора турніру та автора гри Олександра Бершеди.