Переможцем більярдного турніру «НБЛ 2» став Дмитро Білозеров
Дмитро у вирішальному протистоянні здолав Андрія Клестова
близько 4 годин тому
Пізно ввечері 23 листопада у преміальному більярдному клубі Malahit визначився переможець турніру «НБЛ 2».
На цей раз кубок отримав один з найвідоміших українських більярдистів, а також чемпіон світу 2018 року з динамічної піраміди Дмитро Білозеров. У фіналі з Андрієм Клестовим він переміг у вирішальній партії матчу, якій завершився з рахунком 7-6 по партіях.
До речі у фіналі попереднього турніру НБЛ ці гравці зустрічалися також, але тоді краще зіграв Андрій Клестов, завершивши матч з рахунком 7-5.
Турнірна сітка «НБЛ 2»
Цікавий факт, що Дмитро грав на цьому турнірі новим більярдним києм, який був розроблений та виготовлений під його особистим керівництвом.
Глядачі спостерігали за подією з великою зацікавленістю. Прямі трансляції матчів йшли протягом двох днів, і лише на основному телеканалі XSPORT їх подивилося 60 000 осіб.
Організацію юридичного супроводу процесу трансляції здійснено за участю команди Ipravo.
Організатор НБЛ та автор гри «9+» Олександр Бершеда вже планує наступний турнір «НБЛ 3».
Фото переможця турніру Дмитра Білозерова і організатора турніру та автора гри Олександра Бершеди.
