Володимир Кириченко

На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі відбулася кваліфікація на дистанції 50 метрів вільним стилем у чоловіків.

Український плавець Владислав Бухов зумів вийти в півфінал, фінішувавши 11-м з результатом 21,83 с.

Раніше на 100-метрівці вільним стилем Бухов не зміг вийти до півфіналу. 23-річний українець показав час 50,43 с, ставши 47-м за підсумками кваліфікації.

Півфінал за участі Бухова відбудеться сьогодні о 14.30 за Києвом.

Нагадаємо, китаянка Юй Цзиді – наймолодша плавчиня в історії, яка здобула медаль на чемпіонаті світу.