Бухов – учасник півфінального запливу ЧС на 50-м вільним стилем
Українець показав 11-й результат у кваліфікації
28 хвилин тому
Владислав Бухов / Фото - Суспільне
На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі відбулася кваліфікація на дистанції 50 метрів вільним стилем у чоловіків.
Український плавець Владислав Бухов зумів вийти в півфінал, фінішувавши 11-м з результатом 21,83 с.
Раніше на 100-метрівці вільним стилем Бухов не зміг вийти до півфіналу. 23-річний українець показав час 50,43 с, ставши 47-м за підсумками кваліфікації.
Півфінал за участі Бухова відбудеться сьогодні о 14.30 за Києвом.
Нагадаємо, китаянка Юй Цзиді – наймолодша плавчиня в історії, яка здобула медаль на чемпіонаті світу.