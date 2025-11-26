Олімпійську чемпіонку відсторонили на два роки за порушення антидопінгових правил
Канадська олімпійська чемпіонка тричі не повідомила про місцезнаходження
близько 2 годин тому
Пенелопа Олексяк
25-річну олімпійську чемпіонку із Канади Пенелопу Олексяк відсторонили до 14 липня 2027 року.
Причиною для дискваліфікації стали — три пропуски повідомлення про місцезнаходження з жовтня 2024-го по червень 2025-го.
Рішення винесла антидопінгове агентство Канади. Також усі її результати після 16 червня 2025-го було анульовано.
«Це ненавмисні помилки, Пенні не вживала заборонених речовин, але правила однакові для всіх», — заявила голова федерації плавання Канади Сюзанна Полінз.
Олексяк добровільно призупинила кар'єру в липні. Повернеться до басейну після Олімпіади-2028.
