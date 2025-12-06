Денис Сєдашов

Український плавець Нікіта Шеремет пробився до фіналу чемпіонату Європи-2025 з плавання на короткій воді. У півфінальному запливі на дистанції 50 м вільним стилем він фінішував третім, а за сумарним часом посів шосте місце серед усіх учасників півфіналу.

Для 18-річного Шеремета це перший дорослий фінал на рівні Євро з плавання на короткій воді. Раніше він встановив юніорський світовий рекорд на дистанції 50 м у складі естафети 4×50 м за збірну України.

Фінальний заплив на 50 м вільним стилем за участю Шеремета відбудеться в неділю, 7 грудня.

