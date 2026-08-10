Сергій Разумовський

Українські плавці Ігор Трояновський і Нікіта Шеремет не змогли пробитися до півфіналу чемпіонату Європи 2026 року. Спортсмени виступили у кваліфікації на дистанції 50 метрів батерфляєм, однак їхніх результатів не вистачило для проходження до наступної стадії змагань.

Трояновський подолав дистанцію за 23,81 секунди та посів 38-ме місце у загальному заліку. Шеремет фінішував із результатом 23,88 секунди, що дозволило йому завершити кваліфікацію на 41-й позиції. Водночас Нікіта встановив особистий рекорд, покращивши свій попередній найкращий результат на цій дистанції.

Для виходу до півфіналу українським спортсменам необхідно було показати значно швидший час. Найкращий результат у кваліфікаційному запливі продемонстрував представник Франції Максім Груссе. Він подолав 50 метрів батерфляєм за 22,49 секунди та очолив протокол відбору.

Також українські плавці не змогли подолати кваліфікаційний бар’єр на дистанції 100 метрів брасом. Найближчим до виходу до наступного раунду серед представників України був Володимир Лісовець, який показав час 1:00.77.

Степан Бабенко завершив заплив із результатом 1:01.26, а Максим Овчінніков подолав дистанцію за 1:02.36. Цих показників також виявилося недостатньо для продовження боротьби за вихід до півфіналу. Найшвидшим у кваліфікації на 100 метрах брасом став британець Адам Ремзі-Піті. Він показав результат 59,08 секунди та випередив усіх суперників у відбіркових запливах.

У підсумку українські спортсмени не змогли пробитися до півфінальної частини змагань на обох дистанціях.

Нагадаємо, чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання знявся з двох дистанцій на чемпіонаті Європи в Парижі.