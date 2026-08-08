Денис Сєдашов

Чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання Леон Маршан пропустить змагання на дистанціях 200 та 400 метрів комплексом на чемпіонаті Європи в Парижі. Повідомляє Swim Swam.

На початку червня француз зазнав травми приводного м'яза стегна на чемпіонаті Франції. УЗД та МРТ не виявили серйозних ушкоджень, однак пізніше Маршан повторно травмував той самий м'яз на зборі у Віші.

Щоб уникнути рецидиву, спортсмен скоротив програму виступів. Маршан планує заявитися на дистанції 200 метрів батерфляєм, 400 метрів вільним стилем та на естафету 4×200 метрів вільним стилем.

Норвегія слідом за Польщею відмовилася приймати турніри з водних видів спорту за участі російських атлетів.