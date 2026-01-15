Ексгравець збірної України реанімує кар'єру після фарм-клубу Челсі
Соболь повернувся до Чехії
33 хвилини тому
Едуард Соболь / Фото - Яблонець
Український захисник Едуард Соболь вдруге у своїй кар'єрі гратиме за чеський Яблонець, повідомляє пресслужба клубу.
Колишній футболіст Шахтаря, Брюгге, Страсбурга та зібрної України підписав контракт з Яблонцем до літа 2027 року.
В сезоні 2018/19 Едуард відіграв у складі Яблонця на правах оренди: 27 матчів, 1 гол, 3 асисти.
У нинішньому сезоні українець зіграв лише один матч за Страсбур. А загалом за час перебування у французькій команді провів 32 поєдинки та віддав дві результативні передачі.
Ноттінгем Форест може достроково повернути Зінченка до Арсенала.