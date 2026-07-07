Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет (НОК) України офіційно висловив категоричну незгоду з рішенням Виконавчої ради МОК щодо тимчасового скасування відсторонення Олімпійського комітету росії (ОКР) та скасування рекомендацій про недопуск російських атлетів до міжнародних змагань.

В українському відомстві назвали такі дії Міжнародного олімпійського комітету передчасними та необґрунтованими. У НОК наголосили, що росія продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, грубо порушуючи міжнародне право.

Особливе обурення української сторони викликав той факт, що МОК повірив лише на завірення рф про припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Натомість НОК України вже неодноразово надавав задокументовані докази того, що ОКР продовжує грубо порушувати Олімпійську хартію та територіальну юрисдикцію держави. Україна закликає МОК негайно переглянути це рішення.

World Athletics залишила в силі відсторонення спортсменів із росії та білорусі.