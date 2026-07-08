Денис Сєдашов

Олімпійський комітет Естонії (EOK) виступив із жорсткою критикою на адресу Міжнародного олімпійського комітету (МОК) через рішення тимчасово скасувати відсторонення росії, що відкриває її спортсменам шлях на майбутню Олімпіаду.

Президент естонського комітету Еріх Тейгамягі наголосив, що такий крок міжнародних функціонерів суперечить головним принципам спорту та є неприпустимим на тлі руйнівних наслідків російської агресії для України. Слова наводить ERR.

Кожна поступка надсилає сигнал, що агресія зрештою може стати прийнятною. Російська агресія мала руйнівні наслідки для українського спорту, і за таких обставин неможливо говорити ні про чесну конкуренцію, ні про справжнє дотримання принципів Олімпійської хартії. Міжнародний спортивний рух має відстоювати цінності, а не йти на зручні компроміси. Еріх Тейгамягі

Водночас у МОК намагаються виправдати свій крок обмеженнями. У відомстві заявили, що не проводитимуть змагань на території рф і не запрошуватимуть російських посадовців на свої заходи. Також від атлетів вимагатимуть суворого дотримання антидопінгових правил.

МОК відновив членство Олімпійського комітету росії.